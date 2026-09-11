Український дрон атакував окупанта, який прийняв його за "свого" та помахав рукою. ВIДЕО
У мережі оприлюднено курйозний відеозапис з камери українського ударного безпілотника, який зафіксував останні секунди життя російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи опублікували бійці 1-го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ї окремої штурмової бригади.
На записі видно, як український FPV-дрон повільно підлітає до росіянина, який іде дорогою в зоні бойових дій та несе щось у руках. Побачивши безпілотник, загарбник не намагається сховатися чи відкрити вогонь.
Натомість окупант, очевидно, сприйнявши українську "пташку" за російську, зупиняється та починає привітно жестикулювати рукою в бік дрона.
Скориставшись моментом розгубленості ворога, український оператор миттєво атакує окупанта.
"Фронтове небо настільки кишить дронами, що російський окупант просто переплутав свою і чужу "пташку". Наша дала йому добряче прикурити", - прокоментували відео українські захисники.
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