Украинский дрон атаковал оккупанта, который принял его за "своего" и помахал рукой. ВИДЕО
В сети появилась курьезная видеозапись с камеры украинского ударного беспилотника, запечатлевшая последние секунды жизни российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий опубликовали бойцы 1-го батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады.
На записи видно, как украинский FPV-дрон медленно подлетает к россиянину, идущему по дороге в зоне боевых действий и несущему что-то в руках. Увидев беспилотник, захватчик не пытается спрятаться или открыть огонь.
Вместо этого оккупант, очевидно, приняв украинскую "птичку" за российскую, останавливается и начинает приветливо жестикулировать рукой в сторону дрона.
Воспользовавшись моментом растерянности врага, украинский оператор мгновенно атакует оккупанта.
"Небо над фронтом настолько кишит дронами, что российский оккупант просто перепутал свою и чужую "птичку". Наша ему хорошенько прикурила", — прокомментировали видео украинские защитники.
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