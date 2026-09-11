Украинский дрон атаковал оккупанта, который принял его за "своего" и помахал рукой. ВИДЕО

В сети появилась курьезная видеозапись с камеры украинского ударного беспилотника, запечатлевшая последние секунды жизни российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий опубликовали бойцы 1-го батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады.

На записи видно, как украинский FPV-дрон медленно подлетает к россиянину, идущему по дороге в зоне боевых действий и несущему что-то в руках. Увидев беспилотник, захватчик не пытается спрятаться или открыть огонь.

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Вместо этого оккупант, очевидно, приняв украинскую "птичку" за российскую, останавливается и начинает приветливо жестикулировать рукой в сторону дрона.

Воспользовавшись моментом растерянности врага, украинский оператор мгновенно атакует оккупанта.

"Небо над фронтом настолько кишит дронами, что российский оккупант просто перепутал свою и чужую "птичку". Наша ему хорошенько прикурила", — прокомментировали видео украинские защитники.

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