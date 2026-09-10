Точний удар української артилерії: 40-ва ОАБр знищила північнокорейську РСЗВ Type-75. ВIДЕО
Артилеристи 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили рідкісну північнокорейську реактивну систему залпового вогню Type-75. Відео точного удару бригада опублікувала у Фейсбуці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео точного удару бригада опублікувала у Фейсбуці.
Артилеристи знищили рідкісну РСЗВ
За інформацією бригади, росія дедалі частіше використовує на фронті озброєння з арсеналів своїх поплічників. Цього разу українські військові виявили північнокорейську РСЗВ Type-75.
Артилеристи 40-ї окремої артилерійської бригади завдали по системі точного удару.
"Рідкісна ціль – точний удар: артилеристи 40-ї ОАБр знищили північнокорейську РСЗВ Type-75", – йдеться у повідомленні бригади.
У 40-й ОАБр зазначили, що походження ворожої техніки не має значення для українських артилеристів. Якщо озброєння використовується проти України, його неодмінно знищать.
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