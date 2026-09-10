Точний удар української артилерії: 40-ва ОАБр знищила північнокорейську РСЗВ Type-75. ВIДЕО

Артилеристи 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили рідкісну північнокорейську реактивну систему залпового вогню Type-75. Відео точного удару бригада опублікувала у Фейсбуці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео точного удару бригада опублікувала у Фейсбуці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Артилеристи знищили рідкісну РСЗВ

За інформацією бригади, росія дедалі частіше використовує на фронті озброєння з арсеналів своїх поплічників. Цього разу українські військові виявили північнокорейську РСЗВ Type-75.

Артилеристи 40-ї окремої артилерійської бригади завдали по системі точного удару.

"Рідкісна ціль – точний удар: артилеристи 40-ї ОАБр знищили північнокорейську РСЗВ Type-75", – йдеться у повідомленні бригади.

У 40-й ОАБр зазначили, що походження ворожої техніки не має значення для українських артилеристів. Якщо озброєння використовується проти України, його неодмінно знищать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено низку пунктів управління та РЛС ворога, - Генштаб