Точный удар украинской артиллерии: 40-я ОАБр уничтожила северокорейскую РСЗО Type-75. ВИДЕО

Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили редкую северокорейскую реактивную систему залпового огня Type-75. Видео точного удара бригада опубликовала в Facebook.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео точного удара бригада опубликовала в Facebook.

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Артиллеристы уничтожили редкую РСЗО

По информации бригады, Россия все чаще использует на фронте вооружение из арсеналов своих союзников. На этот раз украинские военные обнаружили северокорейскую РСЗО Type-75.

Артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады нанесли по системе точный удар.

"Редкая цель — точный удар: артиллеристы 40-й ОАБр уничтожили северокорейскую РСЗО Type-75", — говорится в сообщении бригады.

В 40-й ОАБр отметили, что происхождение вражеской техники не имеет значения для украинских артиллеристов. Если вооружение используется против Украины, его непременно уничтожат.

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