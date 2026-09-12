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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Пограничники "Prime" уничтожили российский "Град", миномет, склады боеприпасов и горючего, а также вражескую технику

Пограничники подразделения "Prime" в ходе аэроразведки уничтожили российский миномет, боевой бронированный автомобиль, грузовые и легковые автомобили, мотоцикл и наземный роботизированный комплекс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов также поразили склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, средства связи и укрытия противника.

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Кроме того, бойцы подразделения обнаружили и разнесли в щепки российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Кадрами боевых действий пограничники поделились в Telegram-канале ГПСУ.

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Автор: 

армия РФ (24181) Госпогранслужба (7489) пограничники (1838) уничтожение (10738) логистика (220) РСЗО (321) дроны (8149)
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