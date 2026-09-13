Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 506 900 человек (+1 520 за сутки), 12 344 танка, 49 678 артиллерийских систем, 25 330 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 506 900 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 506 900 (+1 520) человек
- танков — 12 344 (+2) единицы
- боевых бронированных машин — 25 330 (+8) единиц
- артиллерийских систем — 49 678 (+77) единиц
- РСЗО — 2 120 (+5) единиц
- средств ПВО — 1 635 (+2) единиц
- самолетов — 442 (+1) единицы
- вертолетов — 356 (+0) единиц
- наземных робототехнических комплексов — 2 603 (+17) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 514 317 (+2 142) единиц
- крылатых ракет — 5 111 (+8) единиц
- кораблей / катеров — 35 (+0) единиц
- подводных лодок — 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн — 148 259 (+410) единиц
- специальной техники — 4 681 (+5) единица.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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