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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 506 900 человек (+1 520 за сутки), 12 344 танка, 49 678 артиллерийских систем, 25 330 ББТ. ИНФОГРАФИКА

"Альфа" СБУ поразила более 10 тысяч оккупантов и стала самой результативной за март

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 506 900 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 506 900 (+1 520) человек
  • танков — 12 344 (+2) единицы
  • боевых бронированных машин — 25 330 (+8) единиц
  • артиллерийских систем — 49 678 (+77) единиц
  • РСЗО — 2 120 (+5) единиц
  • средств ПВО — 1 635 (+2) единиц
  • самолетов — 442 (+1) единицы
  • вертолетов — 356 (+0) единиц
  • наземных робототехнических комплексов — 2 603 (+17) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 514 317 (+2 142) единиц
  • крылатых ракет — 5 111 (+8) единиц
  • кораблей / катеров — 35 (+0) единиц
  • подводных лодок — 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн — 148 259 (+410) единиц
  • специальной техники — 4 681 (+5) единица.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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