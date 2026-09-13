Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 506 900 человек (+1 520 за сутки), 12 344 танка, 49 678 артиллерийских систем, 25 330 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 506 900 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 506 900 (+1 520) человек

танков — 12 344 (+2) единицы

боевых бронированных машин — 25 330 (+8) единиц

артиллерийских систем — 49 678 (+77) единиц

РСЗО — 2 120 (+5) единиц

средств ПВО — 1 635 (+2) единиц

самолетов — 442 (+1) единицы

вертолетов — 356 (+0) единиц

наземных робототехнических комплексов — 2 603 (+17) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня — 514 317 (+2 142) единиц

крылатых ракет — 5 111 (+8) единиц

кораблей / катеров — 35 (+0) единиц

подводных лодок — 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн — 148 259 (+410) единиц

специальной техники — 4 681 (+5) единица.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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