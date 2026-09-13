Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 506 900 осіб (+1 520 за добу), 12 344 танки, 49 678 артсистем, 25 330 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 506 900 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 506 900 (+1 520) осіб

танків - 12 344 (+2) од.

бойових броньованих машин - 25 330 (+8) од.

артилерійських систем - 49 678 (+77) од.

РСЗВ - 2 120 (+5) од.

засоби ППО - 1 635 (+2) од.

літаків - 442 (+1) од.

гелікоптерів - 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 2 603 (+17) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 514 317 (+2 142) од.

крилаті ракети - 5 111 (+8) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 148 259 (+410) од.

спеціальна техніка - 4 681 (+5) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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