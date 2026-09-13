Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 506 900 осіб (+1 520 за добу), 12 344 танки, 49 678 артсистем, 25 330 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 506 900 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 506 900 (+1 520) осіб
- танків - 12 344 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 25 330 (+8) од.
- артилерійських систем - 49 678 (+77) од.
- РСЗВ - 2 120 (+5) од.
- засоби ППО - 1 635 (+2) од.
- літаків - 442 (+1) од.
- гелікоптерів - 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 2 603 (+17) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 514 317 (+2 142) од.
- крилаті ракети - 5 111 (+8) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 148 259 (+410) од.
- спеціальна техніка - 4 681 (+5) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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