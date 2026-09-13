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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 506 900 осіб (+1 520 за добу), 12 344 танки, 49 678 артсистем, 25 330 ББМ. ІНФОГРАФІКА

"Альфа" СБУ уразила понад 10 тисяч окупантів і стала найрезультативнішою за березень

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 506 900 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 506 900 (+1 520) осіб
  • танків - 12 344 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 25 330 (+8) од.
  • артилерійських систем - 49 678 (+77) од.
  • РСЗВ - 2 120 (+5) од.
  • засоби ППО - 1 635 (+2) од.
  • літаків - 442 (+1) од.
  • гелікоптерів - 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 603 (+17) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 514 317 (+2 142) од.
  • крилаті ракети - 5 111 (+8) од.
  • кораблі / катери - 35 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 148 259 (+410) од.
  • спеціальна техніка - 4 681 (+5) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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армія рф (22335) Генштаб ЗС (9017) ліквідація (4609)
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