РФ наиболее активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях, — Генштаб ВСУ

С начала суток на передовой произошло 207 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 55 авиационных ударов с применением 168 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6415 дронов-камикадзе и совершил 1953 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанёс один авиаудар, сбросил три авиабомбы, осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Дворичанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодязное, Радьковка и Хатнее.

На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.

Семь попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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Двадцать восемь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподогородное, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 20 оккупантов, 11 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники и один пункт управления БПЛА. Повреждены две артиллерийские системы, одна единица автомобильной техники и 32 укрытия личного состава противника. Уничтожены или подавлены 208 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Цвитково, Староукраинка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперёд в районах населённых пунктов Степовое, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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