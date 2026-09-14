На фронте произошло 208 боевых столкновений. 26 атак зафиксировано на Покровском, 20 - на Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки РФ совершила 26 атак на Покровском и 20 - на Константиновском направлениях. Всего на фронте произошло 208 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 286 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 727 дронов-камикадзе и осуществили 2 872 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 45 из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты:

Сопич, Коренек, Вольная Слобода, Толстодубово, Нескучное, Яструбино, Писаревка, Кондратовка, Могрица, Бачевск, Уланово, Победа, Горки, Безсаловка, Рогизно, Нескучное, Новая Сечь, Марьино, Алексеевка, Мирополье Сумской области;

Клюсы, Михальчина Слобода, Леоновка, Бучки Черниговской области.

Толстодубово, Эсмань и Стецковка подверглись авиаударам.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки штурмовых действий противника не зафиксировано. Агрессор совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 10 из которых - с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением 10 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак. Захватчики пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Графское, Волоховка, а также в районе Лимана и Старцы.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении населенного пункта Ковшаровка.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты трижды атаковали в районах Новосергиевки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий вблизи населенных пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука, Рай-Александровка и Николаевка.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну атаку в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Долгой Балки, Русина Яра, Торецкого, Кучерова Яра и в сторону Николайполя.

Враг совершил 26 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Доброполья, Мирного, Сергеевки и в районах населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Удачное, Новониколаевка.

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На Александровском направлении враг совершил три штурмовые атаки в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Горькое, Чаривное и в направлении Рождественки.

На Ореховском направлении враг пытался укрепить свои позиции в направлении Червоной Крыныци.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Боевые действия

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления и точек запуска БПЛА, пять артиллерийских систем и позиций артиллерии оккупантов, а также еще один важный объект противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1700 человек. Также уничтожены танк, боевая бронированная машина, 74 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 2124 беспилотных летательных аппарата, 548 единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага.

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