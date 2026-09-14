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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 508 600 человек (+1 700 за сутки), 12 345 танков, 49 752 артиллерийских системы, 25 331 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 508 600 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 508 600 (+1 700) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 345 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 331 (+1) шт.
  • артиллерийских систем – 49 752 (+74) шт.
  • РСЗО – 2 127 (+7) ед.
  • средства ПВО – 1 637 (+2) шт.
  • самолетов – 442 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 615 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 516 441 (+2 124) шт.
  • крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 148 807 (+548) шт.
  • специальная техника – 4 683 (+2) ед.

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Потери врага по состоянию на утро 14 сентября

Автор: 

армия РФ (24195) Генштаб ВС (8743) ликвидация (4563) уничтожение (10754)
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