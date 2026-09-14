Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 508 600 человек (+1 700 за сутки), 12 345 танков, 49 752 артиллерийских системы, 25 331 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 508 600 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 508 600 (+1 700) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 345 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 331 (+1) шт.

артиллерийских систем – 49 752 (+74) шт.

РСЗО – 2 127 (+7) ед.

средства ПВО – 1 637 (+2) шт.

самолетов – 442 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 615 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 516 441 (+2 124) шт.

крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 148 807 (+548) шт.

специальная техника – 4 683 (+2) ед.

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