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Операторы 413-го полка "Рейд" в глубоком тылу оккупантов уничтожили 7 единиц логистической техники. ВИДЕО
Операторы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по российской логистике в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли удары по мобильным огневым группам, легковым и грузовым автомобилям, а также по "буханкам", которые оккупанты используют для перевозки личного состава и обеспечения своих подразделений.
В частности, на видео запечатлено уничтожение 7 единиц логистической техники российских военных.
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