Операторы 413-го полка "Рейд" в глубоком тылу оккупантов уничтожили 7 единиц логистической техники. ВИДЕО

Операторы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по российской логистике в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли удары по мобильным огневым группам, легковым и грузовым автомобилям, а также по "буханкам", которые оккупанты используют для перевозки личного состава и обеспечения своих подразделений.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, на видео запечатлено уничтожение 7 единиц логистической техники российских военных.

Смотрите также: Операторы 411-й бригады "Ястребы" перехватчиками Wild Hornets Digital уничтожили 7 российских дронов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 33-й бригады уничтожили российскую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" во время ее боевого применения. ВИДЕО