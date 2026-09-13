Оператори 413-го полку "Рейд" у глибокому тилу окупантів знищили 7 одиниць логістичної техніки. ВIДЕО

Оператори 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" уразили російську логістику в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти здійснили удари по мобільних вогневих групах, легкових і вантажних автомобілях, а також "буханках", які окупанти використовують для перевезення особового складу та забезпечення своїх підрозділів.

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Зокрема, на відео зафіксовано знищення 7 одиниць логістичної техніки російських військових.

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