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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 508 600 осіб (+1 700 за добу), 12 345 танків, 49 752 артсистеми, 25 331 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 508 600 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 508 600 (+1 700) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 345 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 331 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 752 (+74) од.
  • РСЗВ – 2 127 (+7) од.
  • засоби ППО  – 1 637 (+2) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 615 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 516 441 (+2 124) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 148 807 (+548) од.
  • спеціальна техніка – 4 683 (+2) од.

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Втрати ворога станом на ранок 14 вересня

Автор: 

армія рф (22342) Генштаб ЗС (9021) ліквідація (4610) знищення (11067)
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Топ коментарі
+18
Минув 4590! день москальсько-української війни.
647! одиниць знищеної техніки та 1700!!! чумардосів за день.
Спецтехніка норм, НРК файно, ППО, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 508 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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14.09.2026 07:01 Відповісти
+15
Оце наколошматили погані кацапської,хороший урожай.Слава ЗСУ!!!
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14.09.2026 07:05 Відповісти
+12
Файна робота наших хлопців !
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14.09.2026 07:11 Відповісти

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