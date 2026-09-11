На фронте произошло более 200 боевых столкновений: больше всего боев - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 11 сентября на фронте произошло 207 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 78 авиационных ударов с применением 233 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6395 дронов-камикадзе и осуществил 1875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано два боестолкновения. Противник нанес два авиаудара с применением шести КАБ, осуществил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Симиновка, Вильча и Комисарово. Одна штурмовая операция еще продолжается.

противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Симиновка, Вильча и Комисарово. Одна штурмовая операция еще продолжается. На Купянском направлении противник шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Куриловки и Ковшаровки. Две из этих атак продолжаются.

Бои на востоке

Шесть попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Диброва. Бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Озерное.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили одну штурмовую операцию в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Осинового, Дружковки, Ильиновки, Николайполя, Вольного и Степей. Три атаки продолжаются.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Черниговка, Светлое, Святогоровка, Гришино, Матяшево, Васильковка, Сергеевка, Удачное и Новопавловка. Одна штурмовая операция еще продолжается.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 42 оккупанта, 14 - ранены; уничтожено восемь единиц автомобильной техники, две пушки, три специальных средства, два пункта управления БПЛА, а также 40 укрытий личного состава и склад боеприпасов противника. Повреждены танк, шесть орудий, семь единиц автомобильной техники, одна РСЗО, 82 укрытия личного состава и одно средство РЭБ противника. Уничтожены или подавлены 322 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка и Чаривное. Один из этих штурмов еще продолжается.

Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка и Чаривное. Один из этих штурмов еще продолжается. На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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