На фронті відбулося понад 200 боєзіткнень: найбільше боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 11 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав 78 авіаційних ударів із застосуванням 233 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6395 дронів-камікадзе та здійснив 1875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове. Одна штурмова дія ще триває.

противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове. Одна штурмова дія ще триває. На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки. Дві з цих атак ще тривають.

Бої на сході

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва. Триває бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Озерне.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну штурмову дію в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного та Степів. Три атаки тривають.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Чернігівка, Світле, Святогорівка, Гришине, Матяшеве, Васильківка, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Одна штурмова дія ще продовжується.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупанти, 14 - поранено; знищено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, три спеціальні засоби, два пункти управління БпЛА та 40 укриттів особового складу та склад боєприпасів противника. Пошкоджено танк, шість гармат, сім одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ та 82 укриття особового складу та один засіб РЕБ противника. Знищено або подавлено 322 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка та Чарівне. Один з цих штурмів ще триває.

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка та Чарівне. Один з цих штурмів ще триває. На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти атакувальних дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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