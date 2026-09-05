Враг совершил 38 атак на Покровском направлении. Всего на фронте - более 200 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 209 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 5 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес 55 авиационных ударов с применением 187 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5403 дрона-камикадзе и осуществил 1702 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес один авиаудар с применением трех КАБ, проводил пять штурмовых действий, совершил 18 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, один из которых - с применением РСЗО.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Прилипка, Лиман, Избицкое, Захаровка, Купино, Малая Волчья, Водяное и Хатне. Две штурмовые операции еще продолжаются.

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На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового, Ковшаровки, Боровской Андреевки. Одна атака еще продолжается.

Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка и Лиман. Бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населённого пункта Озерное.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовали в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Кондратовки, Павловки, Торецкого, Софиевки и Новоселовки. Одна атака продолжается.

Тридцать восемь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Новый Донбасс, Доброполье, Водяное, Шевченко, Черниговка, Матяшево, Сергеевка, Васильковка, Удачное и Новопавловка.

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По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 43 оккупанта, 8 - ранены; уничтожено три единицы автомобильной техники, два орудия, два специальных средства и 23 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре орудия, две единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и 57 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 331 беспилотный летательный аппарат различных типов.

По данным Генштаба, на Александровском направлении противник не проводил штурмовых действий.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Верхняя Терса и Горькое.

На Ореховском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе Павлики.

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На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

Сообщается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.