На фронте с начала суток произошло 221 боевое столкновение: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 9 сентября, на фронте произошло 221 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 64 авиаудара, сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6777 дронов-камикадзе и осуществил 1901 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили две атаки противника.

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Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Старицы, Широкого и Чугуновки; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Старицы, Широкого и Чугуновки; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Петропавловки и Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах Новоселовки и Дибровы; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили один вражеский штурм вблизи Пискуновки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Федоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма вблизи Константиновки, Ильиновки и Долгой Балки.

Всего на Покровском направлении отражено 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Новогригоровка, Степи, Ганновка, Доброполье, Шевченко, Светлое, Матяшево, Сергеевка, Удачное и Молодецкое. Две вражеские атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 56 оккупантов и восемь - ранены; уничтожено девять единиц автомобильной, четыре единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 34 укрытия противника. Повреждено двенадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 177 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 289 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Рыбного.

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Обстановка на юге

Восемь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Тернуватое, Гиркое и Чаривное.

в районах населенных пунктов Рождественка, Тернуватое, Гиркое и Чаривное. На Ореховском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении обошлось без штурмовых действий противника.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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