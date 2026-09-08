На фронте произошло 205 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои – на Покровском направлении, – Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 205 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 7 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар и 52 авиаудара с применением 186 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5876 дронов-камикадзе и осуществил 1873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанёс один авиаудар с применением одной КАБ, проводил одну штурмовую операцию, совершил 60 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск, Чайковка, Малая Волча и Устиновка. Две штурмовые операции еще продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Купянска, Куриловки и Новоосинового.

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Боевые действия на востоке

Восемь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Шейковка, Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман и Диброва. Четыре атаки еще продолжаются.



На Славянском направлении Силы обороны сдерживали шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука, Каленики, Николаевка и Рай-Александровка. Бой продолжается.



На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.



На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Софиевки и Кучерова Яра. Одна атака продолжается.



Тридцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Новый Донбасс, Водянское, Шевченко, Надия, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее и Новопавловка. Четыре штурмовые операции еще продолжаются.



По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 54 оккупанта, 16 ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, одно специальное средство, пункт управления БПЛА и 37 укрытий личного состава противника. Повреждены три орудия, шесть единиц автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА и 115 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 291 беспилотный летательный аппарат различных типов.



На Александровском направлении враг проводил штурмовые действия в сторону населенных пунктов Рыбное и Шевченко.

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Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки вблизи населенных пунктов Доброполье, Рождественка и Чаривное.



На Ореховском направлении оккупанты не пытались улучшить своё положение.



На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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