205 боєзіткнень відбулося на фронті: найгарячіше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 205 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 7 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли

Агресор здійснив один ракетний удар та 52 авіаційні удари із застосуванням 186 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5876 дронів-камікадзе та здійснив 1873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник завдав одного авіаудару із застосуванням однієї КАБ, проводив одну штурмову дію, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ, Чайківка, Мала Вовча та Устинівка. Дві штурмові дії ще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції чотири рази проводячи штурмові дії в бік Куп’янська, Курилівки та Новоосинового.

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Бойові дії на сході

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Шийківка, Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Чотири атаки ще продовжується.



На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли шість спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Крива Лука, Каленики, Миколаївка та Рай-Олександрівка. Триває бій.



На Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Софіївка та Кучерів Яр. Одна атака триває.



Тридцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Новий Донбас, Водянське, Шевченко, Надія, Мирне, Сергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири штурмові дії ще продовжується.



За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 54 окупанти, 16 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, пункт управління БпЛА та 37 укриттів особового складу противника. Пошкоджено три гармати, шість одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 115 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 291 безпілотний літальний апарат різних типів.



На Олександрівському напрямку ворог проводив штурмові дії у бік населених пунктів Рибне та Шевченко.

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Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік населених пунктів Добропілля, Різдвянка та Чарівне.



На Оріхівському напрямку окупанти покращити своє становище не намагалися.



На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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