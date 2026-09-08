На Донеччині залишаються 91 тисяча людей: через удари РФ в ОВА попереджають про дуже складну зиму

На підконтрольній Україні частині Донеччини досі залишаються близько 91 тисячі жителів, зокрема 4368 дітей. Влада закликає людей евакуюватися та попереджає, що через постійні російські удари наступна зима в області буде дуже складною.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Із населених пунктів поблизу лінії фронту евакуювали ще 849 людей, серед яких 120 дітей. До евакуації залучені поліцейські "Білі янголи", рятувальники "Фенікса" та благодійні організації.

За словами Філашкіна, російські війська продовжують бити по цивільних об’єктах, приватному й комунальному майну та логістичних шляхах.

"Ворог намагається повністю знищити цивільне населення. Б’є по тих об’єктах, де військових узагалі не було, щоб забрати життя наших людей", – заявив очільник ОВА.

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Окремо Філашкін попередив про складну ситуацію з майбутнім опалювальним сезоном. Під російськими ударами перебувають Краматорська ТЕЦ та інші об’єкти, від яких залежить електро-, тепло- і газопостачання населених пунктів області.

"Що буде завтра – дуже важко сказати. Ми не розуміємо, що може статися через годину чи дві на території Донецької області", – зазначив він.

Підготовку до опалювального сезону розпочали одразу після завершення попереднього. До робіт залучені енергетики, газовики та комунальні служби.

Водночас через постійні російські обстріли гарантувати стабільну роботу критичної інфраструктури взимку неможливо. Влада вкотре закликає жителів Донеччини, особливо сім’ї з дітьми, не відкладати евакуацію.

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