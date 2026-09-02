350 дітей залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА
У п’яти населених пунктах Донецької області, де оголошена примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються 299 родин, у яких виховуються 350 дітей.
Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
"На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, загалом залишаються перебувати 350 дітей у 299 сім’ях", - розповіла речниця.
Як зазначається, діти перебувають у п’яти населених пунктах трьох територіальних громад.
Де дітей найбільше?
За словами речниці, найбільше дітей залишається у Краматорській громаді – 341 дитина у 291 сім’ї.
За даними представниці ОВА, за останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 81 дитину із 66 родин, загалом у серпні вивезли 352 дитини із 270 сімей.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що на Донеччині з лінії фронту протягом доби евакуювали 1847 людей, серед яких 63 дитини.
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