350 дітей залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині, - ОВА

У п’яти населених пунктах Донецької області, де оголошена примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються 299 родин, у яких виховуються 350 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

"На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, загалом залишаються перебувати 350 дітей у 299 сім’ях", - розповіла речниця.

Як зазначається, діти перебувають у п’яти населених пунктах трьох територіальних громад.

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Де дітей найбільше?

За словами речниці, найбільше дітей залишається у Краматорській громаді – 341 дитина у 291 сім’ї.

За даними представниці ОВА, за останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 81 дитину із 66 родин, загалом у серпні вивезли 352 дитини із 270 сімей.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що на Донеччині з лінії фронту протягом доби евакуювали 1847 людей, серед яких 63 дитини.