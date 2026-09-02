350 детей остаются в зоне принудительной эвакуации на Донетчине, — ОВА

В пяти населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 299 семей, в которых воспитываются 350 детей.

Об этом на онлайн-брифинге сообщила начальница службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

"На территории населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация детей с родителями или лицами, их заменяющими, либо другими законными представителями, в целом остаются 350 детей в 299 семьях", — рассказала пресс-секретарь.

Как отмечается, дети находятся в пяти населенных пунктах трех территориальных громад.

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Где детей больше всего?

По словам пресс-секретаря, больше всего детей остается в Краматорской громаде – 341 ребенок в 291 семье.

По данным представителя ОВА, за последнюю неделю из области были принудительно эвакуированы 81 ребенок из 66 семей, всего в августе вывезли 352 ребенка из 270 семей.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Донецкой области с линии фронта в течение суток эвакуировали 1847 человек, среди которых 63 ребенка.