В Краматорской громаде остаются 460 детей, которых должны принудительно эвакуировать, - ОВА

В Краматорске и Краматорской громаде остаются 460 детей, проживающих на территориях, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Это подавляющее большинство несовершеннолетних, которых в настоящее время необходимо вывезти из опасных районов Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Еще предстоит эвакуировать более 500 детей

В настоящее время принудительная эвакуация семей с детьми продолжается в семи населенных пунктах области. Там остаются 503 несовершеннолетних.

Из них 460 — в отдельных микрорайонах Краматорска и населенных пунктах Краматорской громады.

В течение августа из Донецкой области в более безопасные регионы Украины уже эвакуировали 169 детей вместе с родителями или законными представителями.

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В Донецкой области остаются 5,5 тысячи детей

С момента объявления принудительной эвакуации в отдельных населенных пунктах Донецкой области удалось вывезти более 21 тысячи детей.

Всего на территории Донецкой области в настоящее время остаются около 108,4 тысячи жителей, среди них – 5,5 тысячи детей.

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