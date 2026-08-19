У Краматорській громаді залишаються 460 дітей, яких мають примусово евакуювати, - ОВА

У Краматорську та Краматорській громаді залишаються 460 дітей, які проживають на територіях, де триває примусова евакуація родин із дітьми. Це переважна більшість неповнолітніх, яких наразі необхідно вивезти з небезпечних районів Донеччини.

Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Понад 500 дітей ще мають евакуювати

Наразі примусова евакуація родин із дітьми триває у семи населених пунктах області. Там залишаються 503 неповнолітніх.

Із них 460 – в окремих мікрорайонах Краматорська та населених пунктах Краматорської громади.

Протягом серпня з Донеччини до більш безпечних регіонів України вже евакуювали 169 дітей разом із батьками або законними представниками.

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На Донеччині залишаються 5,5 тисячі дітей

Від початку оголошення примусової евакуації в окремих населених пунктах Донецької області вдалося вивезти понад 21 тисячу дітей.

Загалом на території Донеччини наразі залишаються близько 108,4 тисячі жителів, серед них – 5,5 тисячі дітей.

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