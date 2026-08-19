Все дети эвакуированы из зоны активных боевых действий на Донетчине, - ОГА

В Донецкой области в зоне активных боевых действий уже нет детей — последних эвакуировали 15 августа.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил представитель Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

"В громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, а это 19 громад, остается около 11 тысяч человек, детей в этих громадах уже нет", — отметил Петлин.

Он сообщил, что 15 августа были эвакуированы последние двое детей из Николаевки.

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Ход эвакуации

Отмечается, что в целом на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой области в настоящее время остаются около 108 400 человек гражданского населения, среди которых около 5 500 детей.

Петлин рассказал, что с начала августа за пределы области были эвакуированы или самостоятельно выехали уже более 9 400 человек, из которых 740 – дети.

Всего из мест постоянного проживания на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой области с февраля 2022 года эвакуировались более 1 млн 425 тыс. человек, среди них более 213 тыс. детей.

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