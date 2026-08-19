Усіх дітей евакуйовано із зони активних бойових дій на Донеччині, - ОВА

У Донецькій області в зоні активних бойових дій вже немає дітей, останніх евакуювали 15 серпня.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

"У громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, а це 19 громад, залишається близько 11 тисяч осіб, дітей у цих громадах вже немає", - зазначив Петлін.

Він повідомив, що 15 серпня евакуювали останніх двох дітей із Миколаївки.

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Перебіг евакуації

Зазначається, що загалом на підконтрольній уряду України території Донецької області наразі залишаються близько 108 400 осіб цивільного населення, серед яких близько 5 500 дітей.

Петлін розповів, що від початку серпня за межі області були евакуйовані або самостійно виїхали вже більш як 9400 осіб, з яких 740 – діти.

Загалом з місць постійного проживання на підконтрольній уряду України території Донеччини з лютого 2022 року евакуювалися понад 1 млн 425 тис. осіб, серед них більш як 213 тис. дітей.

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