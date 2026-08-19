Усіх дітей евакуйовано із зони активних бойових дій на Донеччині, - ОВА
У Донецькій області в зоні активних бойових дій вже немає дітей, останніх евакуювали 15 серпня.
Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
"У громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, а це 19 громад, залишається близько 11 тисяч осіб, дітей у цих громадах вже немає", - зазначив Петлін.
Він повідомив, що 15 серпня евакуювали останніх двох дітей із Миколаївки.
Перебіг евакуації
Зазначається, що загалом на підконтрольній уряду України території Донецької області наразі залишаються близько 108 400 осіб цивільного населення, серед яких близько 5 500 дітей.
Петлін розповів, що від початку серпня за межі області були евакуйовані або самостійно виїхали вже більш як 9400 осіб, з яких 740 – діти.
Загалом з місць постійного проживання на підконтрольній уряду України території Донеччини з лютого 2022 року евакуювалися понад 1 млн 425 тис. осіб, серед них більш як 213 тис. дітей.
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