В Донецкой области остаются 91 тысяча человек: из-за ударов РФ в ОГА предупреждают об очень сложной зиме

На подконтрольной Украине части Донецкой области до сих пор остаются около 91 тысячи жителей, в том числе 4368 детей. Власти призывают людей эвакуироваться и предупреждают, что из-за постоянных российских ударов предстоящая зима в области будет очень тяжелой.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Из населенных пунктов вблизи линии фронта эвакуировали еще 849 человек, среди которых 120 детей. К эвакуации привлечены полицейские "Белые ангелы", спасатели "Феникса" и благотворительные организации.

По словам Филишкина, российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам, частному и коммунальному имуществу, а также по логистическим путям.

"Враг пытается полностью уничтожить гражданское население. Ударяет по тем объектам, где военных вообще не было, чтобы унести жизни наших людей", — заявил глава ОГА.

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Отдельно Филашкин предупредил о сложной ситуации с предстоящим отопительным сезоном. Под российскими ударами находятся Краматорская ТЭЦ и другие объекты, от которых зависит электро-, тепло- и газоснабжение населенных пунктов области.

"Что будет завтра - очень трудно сказать. Мы не понимаем, что может произойти через час или два на территории Донецкой области", - отметил он.

Подготовку к отопительному сезону начали сразу после завершения предыдущего. К работам привлечены энергетики, газовики и коммунальные службы.

В то же время из-за постоянных российских обстрелов гарантировать стабильную работу критически важной инфраструктуры зимой невозможно. Власти в очередной раз призывают жителей Донецкой области, особенно семьи с детьми, не откладывать эвакуацию.

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