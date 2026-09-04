207 боевых столкновений за сутки на фронте: наиболее напряженная обстановка - на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 216 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6768 дронов-камикадзе и осуществил 1721 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанёс четыре авиаудара, сбросил 13 авиабомб, совершил 124 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, два из которых - с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Лошаково, Охримовка, Чугуновка, Зарубинка и в районе Старицы. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении враг совершил пять атак в сторону населенных пунктов Радьковка, Кившаровка и Купянск.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Диброва и в районе Новоселовки.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного и Кривой Луки.
На Краматорском направлении штурмовых действий со стороны оккупантов не отмечено.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Русина Яра, Софиевки и в сторону населенных пунктов Павловка, Вольное, Степановка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Всего на Покровском направлении отражено 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Сергиевка, Новопавловка, а также в районах населенных пунктов Удачное и Молодецкое. Одно боевое столкновение еще продолжается.
Обстановка на юге
Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Новогеоргиевки.
Шесть атак оккупантов отбиты на Гуляйпольском направлении в районе населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Копани, Цветково и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника возле Малой Токмачки, Степногорска и Щербаков.
На Приднепровском направлении обошлось без штурмовых действий противника.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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