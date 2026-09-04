207 боєзіткнень за добу на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 216 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6768 дронів-камікадзе та здійснив 1721 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 авіабомб, здійснив 124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Лошакове, Охрімівка, Чугунівка, Зарубинка та в районі Стариці. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять атак у бік населених пунктів Радьківка, Ківшарівка та Куп’янськ.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі Новоселівки.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.



На Краматорському напрямку штурмових дій з боку окупантів не відзначено.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Павлівка, Вільне, Степанівка. Два боєзіткнення досі тривають.

Усього 29 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Сергіївка, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне й Молодецьке. Одне боєзіткнення ще триває.

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Обстановка на Півдні

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Новогеоргіївки.

Шість атак окупантів відбито на Гуляйпільському напрямку в напрямках населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Копані, Цвіткове та Чарівне.



На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника біля Малої Токмачки, Степногірська та Щербаків.

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Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.