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Уражено місця запуску ударних БпЛА, командні пункти та засоби розвідки противника, - Генштаб

Ураження росіян

3 вересня та в ніч на 4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження на ТОТ

  • Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
  • У Федорівці Донецької області уражено командний пункт.
  • У Петрівці Харківської області уражено командно-спостережний пункт противника.
  • У Суворовому та Рисовому, в Криму, – пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер" (автоматизований пост технічних засобів розвідки),
  • Також у Ровеньках Луганської області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів.

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Удари по території РФ

  • Крім того, у Бобрику Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію.
  • У Густомої Курської області РФ – ретранслятор MESH-мереж противника.

Зазначається, що ступінь завданих збитків уточнюється.

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Автор: 

Брянськ (174) Генштаб ЗС (8978) Крим (12015) знищення (10997) Курськ (1232)
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