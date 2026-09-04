Уражено місця запуску ударних БпЛА, командні пункти та засоби розвідки противника, - Генштаб
3 вересня та в ніч на 4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження на ТОТ
- Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
- У Федорівці Донецької області уражено командний пункт.
- У Петрівці Харківської області уражено командно-спостережний пункт противника.
- У Суворовому та Рисовому, в Криму, – пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер" (автоматизований пост технічних засобів розвідки),
- Також у Ровеньках Луганської області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів.
Удари по території РФ
- Крім того, у Бобрику Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію.
- У Густомої Курської області РФ – ретранслятор MESH-мереж противника.
Зазначається, що ступінь завданих збитків уточнюється.
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