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Поражены места запуска ударных БПЛА, командные пункты и средства разведки противника, - Генштаб

Поражение россиян

3 сентября и в ночь на 4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Поражения в ВОТ

  • Так, в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
  • В Федоровке Донецкой области поражен командный пункт.
  • В Петровке Харьковской области поражен командно-наблюдательный пункт противника.
  • В Суворовом и Рисовом, в Крыму, — посты технических средств разведки АПТС "Гренадер" (автоматизированный пост технических средств разведки),
  • также в Ровеньках Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов.

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Удары по территории РФ

  • Кроме того, в Бобрике Брянской области РФ поражена радиолокационная станция.
  • В Густомой Курской области РФ – ретранслятор MESH-сетей противника.

Отмечается, что степень нанесенного ущерба уточняется.

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Брянск (161) Генштаб ВС (8703) Крым (25255) уничтожение (10684) Курск (1220)
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