Поражены места запуска ударных БПЛА, командные пункты и средства разведки противника, - Генштаб
3 сентября и в ночь на 4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражения в ВОТ
- Так, в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
- В Федоровке Донецкой области поражен командный пункт.
- В Петровке Харьковской области поражен командно-наблюдательный пункт противника.
- В Суворовом и Рисовом, в Крыму, — посты технических средств разведки АПТС "Гренадер" (автоматизированный пост технических средств разведки),
- также в Ровеньках Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов.
Удары по территории РФ
- Кроме того, в Бобрике Брянской области РФ поражена радиолокационная станция.
- В Густомой Курской области РФ – ретранслятор MESH-сетей противника.
Отмечается, что степень нанесенного ущерба уточняется.
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