На фронте произошло 173 боевых столкновения, враг наиболее активно атакует на Покровском направлении, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 173 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 66 авиационных ударов, сбросил 218 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6542 дрона-камикадзе и осуществил 2049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не зафиксировано.

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Чугуновки, Хатнего, Малой Волчьей, Довгенького и Охримовки; еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.

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Бои на востоке

Пять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробишевого, Дибровы и Ставков.



На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного и Кривой Луки.



На Краматорском направлении штурмовых действий со стороны оккупантов не отмечено.



На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Павловки.



Всего на Покровском направлении отражены 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Дорожное, Степи, Шевченко, Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Удачное, Муравка и Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.



По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 53 оккупанта и 18 — ранены; уничтожены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной, одна единица специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 51 укрытие противника. Повреждены девять артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 127 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 326 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты активных действий не предпринимали.

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Обстановка на юге

Четыре атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка и Цвитково.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не наблюдалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.