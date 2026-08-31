На фронте произошло 173 боевых столкновения, враг наиболее активно атакует на Покровском направлении, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 173 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 66 авиационных ударов, сбросил 218 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6542 дрона-камикадзе и осуществил 2049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не зафиксировано.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Чугуновки, Хатнего, Малой Волчьей, Довгенького и Охримовки; еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении враг не проводил наступательных действий.
Бои на востоке
Пять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробишевого, Дибровы и Ставков.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного и Кривой Луки.
На Краматорском направлении штурмовых действий со стороны оккупантов не отмечено.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Павловки.
Всего на Покровском направлении отражены 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Дорожное, Степи, Шевченко, Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Удачное, Муравка и Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 53 оккупанта и 18 — ранены; уничтожены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной, одна единица специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 51 укрытие противника. Повреждены девять артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 127 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 326 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты активных действий не предпринимали.
Обстановка на юге
- Четыре атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка и Цвитково.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.
- На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не наблюдалось.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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