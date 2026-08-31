173 боєзіткнення відбулося на фронті, ворог найбільше атакує на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 173 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 66 авіаційних ударів, скинув 218 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6542 дрони-камікадзе та здійснив 2049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не зафіксовано.

Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Бої на сході

П'ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ставків.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.



На Краматорському напрямку штурмових дій з боку окупантів не відзначено.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Павлівки.



Усього 32 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Дорожнє, Степи, Шевченко, Білицьке, Василівка, Сергіївка, Удачне, Муравка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 53 окупанти та 18 — поранено; знищено дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев'ять артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 326 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти активних дій не здійснювали.

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Обстановка на півдні

Чотири атаки окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка та Цвіткове.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.