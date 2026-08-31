Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції та елементах ЗРК С-400 у Брянській області, - Генштаб
Упродовж минулої доби та у ніч на 31 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по Брянщині
Так, уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ.
Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
Інші успішні удари по ворогу
Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.
Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.
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