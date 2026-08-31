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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції та елементах ЗРК С-400 у Брянській області, - Генштаб

Вибухи у Брянську та чорний дим над містом

Упродовж минулої доби та у ніч на 31 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по Брянщині

Так, уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ.

Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено низку ворожих складів, пункти управління та РЛС. Знищено "Панцирь-С1", - Генштаб

Інші успішні удари по ворогу

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.

Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також дивіться: Уражено Новокуйбишевський НПЗ, літак Су-24М в окупованому Криму та ретранслятори у Брянській області, - Зеленський. ВIДЕО

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.

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Брянськ (173) Генштаб ЗС (8960) Удари по РФ (1283)
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