Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції та елементах ЗРК С-400 у Брянській області, - Генштаб

Упродовж минулої доби та у ніч на 31 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по Брянщині

Так, уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ.

Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

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Інші успішні удари по ворогу

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.

Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.