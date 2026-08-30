Уражено низку ворожих складів, пункти управління та РЛС. Знищено "Панцирь-С1", - Генштаб

29 серпня та в ніч на 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по складах окупантів

Так, на Донеччині, уражено склад БпЛА підрозділу "Рубікон" у Харцизьку та пункт управління БпЛА окупантів у районі Чумацького.

Також уражено пункти управління противника у Суходольську Луганської області.

Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у Бердянському та Гірнику Донецької області, а також Красносільському (ТОТ АР Крим).

У Кадіївці Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів.

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Уражено ворожу РЛС

Окремо уражено радіолокаційну станцію противника у Павличах Брянської області РФ.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 27 серпня 2026 року зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" в районі Клетні Брянської області РФ.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.

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