Уражено низку ворожих складів, пункти управління та РЛС. Знищено "Панцирь-С1", - Генштаб
29 серпня та в ніч на 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по складах окупантів
- Так, на Донеччині, уражено склад БпЛА підрозділу "Рубікон" у Харцизьку та пункт управління БпЛА окупантів у районі Чумацького.
- Також уражено пункти управління противника у Суходольську Луганської області.
- Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у Бердянському та Гірнику Донецької області, а також Красносільському (ТОТ АР Крим).
- У Кадіївці Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів.
Уражено ворожу РЛС
Окремо уражено радіолокаційну станцію противника у Павличах Брянської області РФ.
За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 27 серпня 2026 року зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" в районі Клетні Брянської області РФ.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.
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