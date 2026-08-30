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Поражен ряд вражеских складов, пунктов управления и РЛС. Уничтожен "Панцирь-С1", - Генштаб

удар по командному пункту РФ

29 августа и в ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по складам оккупантов 

  • Так, в Донецкой области поражен склад БПЛА подразделения "Рубикон" в Харцызске и пункт управления БПЛА оккупантов в районе Чумацкого.
  • Также поражены пункты управления противника в Суходольске Луганской области.
  • Кроме того, были поражены склады материально-технических средств в Бердянске и Горняке Донецкой области, а также в Красносельском (ТОТ АР Крым).
  • В Кадиевке Луганской области был поражён склад боеприпасов оккупантов.

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Поражена вражеская РЛС

Отдельно поражена радиолокационная станция противника в Павличах Брянской области РФ.

По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 27 августа 2026 года зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Клетни Брянской области РФ.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.

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Автор: 

Генштаб ВС (8675) Крым (25249) уничтожение (10639) Харцызск (129) Луганская область (6753) Должанский район (5) Суходольск (1)
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