Поражен ряд вражеских складов, пунктов управления и РЛС. Уничтожен "Панцирь-С1", - Генштаб
29 августа и в ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по складам оккупантов
- Так, в Донецкой области поражен склад БПЛА подразделения "Рубикон" в Харцызске и пункт управления БПЛА оккупантов в районе Чумацкого.
- Также поражены пункты управления противника в Суходольске Луганской области.
- Кроме того, были поражены склады материально-технических средств в Бердянске и Горняке Донецкой области, а также в Красносельском (ТОТ АР Крым).
- В Кадиевке Луганской области был поражён склад боеприпасов оккупантов.
Поражена вражеская РЛС
Отдельно поражена радиолокационная станция противника в Павличах Брянской области РФ.
По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 27 августа 2026 года зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Клетни Брянской области РФ.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.
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