Силы обороны поразили места запуска БПЛА РФ, комплекс РЭБ и пункт управления, - Генштаб
Силы обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа нанесли удары по местам запуска российских БПЛА, комплексу РЭБ и пункту управления на временно оккупированной территории Донецкой области и в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В районах города Донецка Донецкой области и Гвардейского (ВОТ АР Крым) были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских оккупантов.
Также во временно оккупированном украинском Крыму, в районе Знаменки, был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы противника.
Кроме того, был поражен пункт управления БПЛА в Берестках Донецкой области.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 28 августа 2026 года зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе Клинцев Брянской области РФ.
Работа по ключевым военным целям противника продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль