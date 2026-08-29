Силы обороны поразили места запуска БПЛА РФ, комплекс РЭБ и пункт управления, - Генштаб

Силы обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа нанесли удары по местам запуска российских БПЛА, комплексу РЭБ и пункту управления на временно оккупированной территории Донецкой области и в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В районах города Донецка Донецкой области и Гвардейского (ВОТ АР Крым) были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских оккупантов.

Также во временно оккупированном украинском Крыму, в районе Знаменки, был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, был поражен пункт управления БПЛА в Берестках Донецкой области.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 28 августа 2026 года зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе Клинцев Брянской области РФ.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается.

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