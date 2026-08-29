Сили оборони уразили місця запуску БпЛА РФ, комплекс РЕБ та пункт управління, - Генштаб
Сили оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили місця запуску російських БпЛА, комплекс РЕБ та пункт управління на ТОТ Донецькій області й окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
У районах міста Донецьк Донецької області та Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА російських окупантів.
Також в тимчасово окупованому українському Криму, в районі Знаменки, уражено комплекс радіоелектронної боротьби противника.
Крім того, уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 28 серпня 2026 року зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" в районі Клинців Брянської області РФ.
Робота по ключових військових цілях противника триває.
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