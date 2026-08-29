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Сили оборони уразили місця запуску БпЛА РФ, комплекс РЕБ та пункт управління, - Генштаб

У Донецьку та Криму уражено місця запуску ударних БпЛА РФ, — Сили оборони

Сили оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили місця запуску російських БпЛА, комплекс РЕБ та пункт управління на ТОТ  Донецькій області й окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У районах міста Донецьк Донецької області та Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА російських окупантів.

Також в тимчасово окупованому українському Криму, в районі Знаменки, уражено комплекс радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 28 серпня 2026 року зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" в районі Клинців Брянської області РФ.

Робота по ключових військових цілях противника триває.

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