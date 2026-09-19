На фронте произошло 176 боевых столкновений: наибольшее количество вражеских штурмов Силы обороны отразили на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 18 сентября на фронте произошло 176 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5814 дронов-камикадзе и осуществил 2020 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.

Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Терновой, Старицы, Широкого, Николаевки и Зарубинки; еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

позиции наших подразделений в районе Терновой, Старицы, Широкого, Николаевки и Зарубинки; На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Петропавловки, Купянска-Узлового и Новоосиново; еще один бой продолжается.

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Обстановка на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах Надии, Новоселовки и Торского; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ямполя и Кривой Луки; еще одна атака продолжается.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах Константиновки, Осиково, Новоселовки, Степановки и Николайполя; еще два боевых столкновения продолжаются.

Всего на Покровском направлении отражено 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Доброполье, Белицкое, Ганновка, Светлое, Краснополье, Новогришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка . Одна атака продолжается.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 44 оккупанта и 22 - ранены; уничтожено две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, восемь единиц специальной техники, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 47 укрытий противника. Повреждено шесть единиц автомобильной техники, девять артиллерийских систем, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 145 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 241 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Враг не проводил наступательных действий на Александровском направлении.

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Обстановка на юге

Десять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горькое, Ровное, Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Новоселовка.

на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горькое, Ровное, Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Новоселовка. На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Малых Щербаков.

День прошел без штурмовых действий противника на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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