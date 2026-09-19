На фронте произошло 176 боевых столкновений: наибольшее количество вражеских штурмов Силы обороны отразили на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 18 сентября на фронте произошло 176 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5814 дронов-камикадзе и осуществил 2020 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Терновой, Старицы, Широкого, Николаевки и Зарубинки; еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Петропавловки, Купянска-Узлового и Новоосиново; еще один бой продолжается.
Обстановка на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах Надии, Новоселовки и Торского; еще одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ямполя и Кривой Луки; еще одна атака продолжается.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах Константиновки, Осиково, Новоселовки, Степановки и Николайполя; еще два боевых столкновения продолжаются.
Всего на Покровском направлении отражено 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Доброполье, Белицкое, Ганновка, Светлое, Краснополье, Новогришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка . Одна атака продолжается.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 44 оккупанта и 22 - ранены; уничтожено две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, восемь единиц специальной техники, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 47 укрытий противника. Повреждено шесть единиц автомобильной техники, девять артиллерийских систем, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 145 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 241 беспилотный летательный аппарат различных типов.
Враг не проводил наступательных действий на Александровском направлении.
Обстановка на юге
- Десять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горькое, Ровное, Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Новоселовка.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Малых Щербаков.
День прошел без штурмовых действий противника на Приднепровском направлении.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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