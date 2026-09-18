230 боев за сутки: РФ атаковала на 11 направлениях фронта, больше всего - на Покровском, - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска совершили 230 атак. Наибольшее количество штурмов было зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 95 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9614 дронов-камикадзе и осуществили 2770 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 44 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты:

Безсаловка, Коренек, Уланово, Рогозное, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Горки, Яструбщина, Атинское, Лужки, Нескучное, Кучеровка, Голишевское, Ромашково, Будки, Рожковичи, Искрисковщина, Фотовиж, Волковка, Новая Гута, Волфино в Сумской области;

Михальчина-Слобода, Ключи Черниговской области.

Кучеровка и Толстодубово подверглись авиаударам.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксирована одна штурмовая операция противника. Агрессор совершил 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Малая Волчья, Бугаевка, Казачья Лопань, Лиман, Прилипка, Терновая, Караичное, Потихоново, Рыбалчино и Захаровка.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Петропавловки и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в сторону населенных пунктов Копанки, Грековка, Шейковка, Новоселовка, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районе Ямполя, Кривой Луки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили две наступательные операции в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в направлении Осиково, Долгой Балки, Приюта, Степей и Вольного.

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Двадцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Ганновка, Доброполье, Новый Донбасс, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Новогеоргиевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Рождественка, Криничное и Чаривное.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза пытался укрепить свои позиции, нанося удары в сторону Червоной Криницы, Павловки и Малокатериновки.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, пять пунктов управления БПЛА, пять артиллерийских систем и позиций артиллерии, три пункта управления, три важных объекта врага, командный пункт и ремонтную базу оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также уничтожено пять танков, семь боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, средство ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 424 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

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