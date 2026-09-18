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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 514 910 человек (+1 420 за сутки), 12 351 танк, 49 938 артиллерийских систем, 25 352 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили1 514 910 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 514 910 (+1 420) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 351 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 352 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 49 938 (+75) шт.
  • РСЗО – 2 142 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 646 (+1) шт.
  • самолетов – 442 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 656 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 522 316 (+1 808) шт.
  • крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 150 442 (+424) шт.
  • специальная техника – 4 701 (+4) ед.

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Автор: 

армия РФ (24238) Генштаб ВС (8764) ликвидация (4572) уничтожение (10791)
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