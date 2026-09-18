Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 514 910 человек (+1 420 за сутки), 12 351 танк, 49 938 артиллерийских систем, 25 352 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили1 514 910 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 514 910 (+1 420) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 351 (+5) шт.
- боевых бронированных машин – 25 352 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 49 938 (+75) шт.
- РСЗО – 2 142 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 646 (+1) шт.
- самолетов – 442 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 656 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 522 316 (+1 808) шт.
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 150 442 (+424) шт.
- специальная техника – 4 701 (+4) ед.
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