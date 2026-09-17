На фронте произошло 207 боевых столкновений: чаще всего враг атаковал на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 68 авиационных ударов с применением 201 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 5927 дронов-камикадзе и совершил 2113 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксирована одна штурмовая операция противника. Оккупанты осуществили 33 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Бугаевка, Казачья Лопань, Лиман, Прилепка, Терновая, Караичное, Потихоново и Захаровка. Шесть из этих штурмовых действий еще продолжаются.
- На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Петропавловки и Ковшаровки.
Бои на востоке
Десять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Шейковка, Новоселовка, Лиман и Диброва. Три из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны сдерживали четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука и Николаевка.
На Краматорском направлении российские захватчики дважды штурмовали в сторону Васютинского.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Осикового, Долгой Балки, Приюта, Степей и Вольного.
Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Доброполье, Новый Донбасс, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка. Две штурмовые операции еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 46 оккупантов, 7 - ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, пушка, шесть специальных средств и 5 укрытий личного состава. Повреждено пушка, один пункт управления БПЛА и 53 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 164 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг штурмовал в сторону Новогеоргиевки.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Воздвижевка, Криничное и Чаривное. Два из этих штурмов еще продолжаются.
- На Ореховском направлении враг трижды пытался продвинуться в сторону Червоной Криницы, Малых Щербаков и Павловки.
- На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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