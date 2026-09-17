На фронте произошло 207 боевых столкновений: чаще всего враг атаковал на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 68 авиационных ударов с применением 201 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 5927 дронов-камикадзе и совершил 2113 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксирована одна штурмовая операция противника. Оккупанты осуществили 33 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Читайте также: За время полномасштабной войны уничтожено более 150 тыс. единиц автотехники россиян, - Генштаб

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Бугаевка, Казачья Лопань, Лиман, Прилепка, Терновая, Караичное, Потихоново и Захаровка. Шесть из этих штурмовых действий еще продолжаются.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Петропавловки и Ковшаровки.

Бои на востоке

Десять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Шейковка, Новоселовка, Лиман и Диброва. Три из этих атак еще продолжаются.



На Славянском направлении Силы обороны сдерживали четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Ямполь, Кривая Лука и Николаевка.



На Краматорском направлении российские захватчики дважды штурмовали в сторону Васютинского.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 513 490 человек (+1 960 за сутки), 12 346 танков, 49 863 артиллерийских системы, 25 345 ББМ. ИНФОГРАФИКА

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Осикового, Долгой Балки, Приюта, Степей и Вольного.



Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Ганновка, Доброполье, Новый Донбасс, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка. Две штурмовые операции еще продолжаются.



По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 46 оккупантов, 7 - ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, пушка, шесть специальных средств и 5 укрытий личного состава. Повреждено пушка, один пункт управления БПЛА и 53 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 164 беспилотных летательных аппарата различных типов.



На Александровском направлении враг штурмовал в сторону Новогеоргиевки.

Читайте также: Продолжаются испытания нового поколения перехватчиков против реактивных "шахедов", - Зеленский. ФОТО

Обстановка на юге