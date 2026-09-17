За время полномасштабной войны уничтожено более 150 тыс. единиц автотехники россиян, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уже уничтожили более 150 000 единиц автомобильной техники и автоцистерн российского агрессора.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Силы обороны уничтожают военную логистику РФ
Для сравнения масштабов: за 10 лет войны в Афганистане советский контингент безвозвратно потерял примерно 13 тысяч единиц автомобильной техники.
В Генштабе подчеркивают, что Силы обороны последовательно разрушают военную логистику противника.
"Каждый утилизированный грузовик, каждый уничтоженный топливозаправщик - это сорванная доставка боеприпасов, обездвиженная бронетехника и сорванные наступательные планы оккупационных войск", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало
Напомним, в течение трех летних месяцев 2026 года Силы обороны Украины поразили 952 единицы танков и боевых бронированных машин противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль