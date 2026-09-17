За время полномасштабной войны уничтожено более 150 тыс. единиц автотехники россиян, - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уже уничтожили более 150 000 единиц автомобильной техники и автоцистерн российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Силы обороны уничтожают военную логистику РФ

Для сравнения масштабов: за 10 лет войны в Афганистане советский контингент безвозвратно потерял примерно 13 тысяч единиц автомобильной техники.

В Генштабе подчеркивают, что Силы обороны последовательно разрушают военную логистику противника.

"Каждый утилизированный грузовик, каждый уничтоженный топливозаправщик - это сорванная доставка боеприпасов, обездвиженная бронетехника и сорванные наступательные планы оккупационных войск", - добавили в Генштабе.

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Что предшествовало

Напомним, в течение трех летних месяцев 2026 года Силы обороны Украины поразили 952 единицы танков и боевых бронированных машин противника.

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