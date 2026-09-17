Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 513 490 человек (+1 960 за сутки), 12 346 танков, 49 863 артиллерийских системы, 25 345 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 513 490 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 513 490 (+1 960) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 346 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 345 (+6) шт.

артиллерийских систем – 49 863 (+43) шт.

РСЗО – 2 139 (+7) ед.

средства ПВО – 1 645 (+3) шт.

самолетов – 442 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 644 (+14) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 520 508 (+1 439) шт.

крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 150 018 (+461) шт.

специальная техника – 4 697 (+5) ед.

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