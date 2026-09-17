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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 513 490 человек (+1 960 за сутки), 12 346 танков, 49 863 артиллерийских системы, 25 345 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 513 490 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 513 490 (+1 960) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 346 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 345 (+6) шт.
  • артиллерийских систем – 49 863 (+43) шт.
  • РСЗО – 2 139 (+7) ед.
  • средства ПВО – 1 645 (+3) шт.
  • самолетов – 442 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 644 (+14) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 520 508 (+1 439) шт.
  • крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 150 018 (+461) шт.
  • специальная техника – 4 697 (+5) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 208 боевых столкновений: больше всего вражеских атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Генштаб: РФ потеряла в войне более 1,513 млн военнослужащих

Автор: 

армия РФ (24230) Генштаб ВС (8758) ликвидация (4568) уничтожение (10785)
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Топ комментарии
+11
Та ну нах , стіки лаптів за добу .
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17.09.2026 06:49 Ответить
+10
Це такий жарт? Чи правда? Згадуються цифри "жмурів" кацапських, у обсягах 500-600 рил, за добу... А зараз цифри і втроє більше, не дивують...
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17.09.2026 06:49 Ответить
+9
Минув 4593! день москальсько-української війни.
540! одиниць знищеної техніки та 1960!!! чумардосів за день - це просто свято якесь)
Арта норм, НРК, спецтехніка та логістика файно, ППО супер.
БПЛА перевалили за 520 000!
Арта перевалила за 52 000!
Логістика перевалила за 150 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 513 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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17.09.2026 07:09 Ответить

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