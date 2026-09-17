Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 513 490 осіб (+1 960 за добу), 12 346 танків, 49 863 артсистеми, 25 345 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 513 490 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 513 490 (+1 960) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 346 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од.

артилерійських систем – 49 863 (+43) од.

РСЗВ – 2 139 (+7) од.

засоби ППО – 1 645 (+3) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 018 (+461) од.

спеціальна техніка – 4 697 (+5) од.

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