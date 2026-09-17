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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 513 490 осіб (+1 960 за добу), 12 346 танків, 49 863 артсистеми, 25 345 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 513 490 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 513 490 (+1 960) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 346 (+1) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 345 (+6) од.
  • артилерійських систем – 49 863 (+43) од.
  • РСЗВ – 2 139 (+7) од.
  • засоби ППО  – 1 645 (+3) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня  – 520 508 (+1 439) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 150 018 (+461) од.
  • спеціальна техніка – 4 697 (+5) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 208 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Генштаб: РФ втратила у війні понад 1,513 млн військових

Автор: 

армія рф (22378) Генштаб ЗС (9035) ліквідація (4617) знищення (11098)
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Топ коментарі
+7
Це такий жарт? Чи правда? Згадуються цифри "жмурів" кацапських, у обсягах 500-600 рил, за добу... А зараз цифри і втроє більше, не дивують...
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17.09.2026 06:49 Відповісти
+6
Минув 4593! день москальсько-української війни.
540! одиниць знищеної техніки та 1960!!! чумардосів за день - це просто свято якесь)
Арта норм, НРК, спецтехніка та логістика файно, ППО супер.
БПЛА перевалили за 520 000!
Арта перевалила за 52 000!
Логістика перевалила за 150 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 513 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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17.09.2026 07:09 Відповісти
+5
Земля бетоном, до зустрічі з кабзоном !
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17.09.2026 07:05 Відповісти

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