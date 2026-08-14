Украина передает музеям государств-партнеров образцы уничтоженной техники РФ, - Минобороны
Кабинет министров Украины поддержал создание механизма передачи музеям зарубежных государств определенных образцов уничтоженной российской техники.
Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет о трофейной военной технике, захваченной или полученной в ходе отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ. Ее будут передавать бесплатно для использования в качестве музейных экспонатов или организации выставок.
Решение принято по инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины.
Трофейная техника — свидетельство агрессии РФ
В Минобороны отмечают, что передача образцов трофейной техники иностранным музеям будет способствовать международной документации последствий российской агрессии против Украины.
В частности, музеи Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов получат образцы трофейных танков Т-72 в свое распоряжение для организации выставок. Вражеская техника утратила боевые свойства, не содержит взрывоопасных элементов и может быть показана посетителям за рубежом.
Такие экспозиции за рубежом помогут доносить объективную информацию о ходе борьбы Украины за независимость и демонстрировать международному сообществу реальные свидетельства войны.
Консолидация партнеров
В то же время отмечается, что реализация проекта будет способствовать развитию культурной дипломатии и укреплению сотрудничества с зарубежными музейными учреждениями.
Минобороны совместно с другими государственными органами активизирует информирование о вооруженной агрессии РФ, а также работу по сохранению международной поддержки Украины и консолидации усилий государств-партнеров для восстановления территориальной целостности Украины и достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.
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