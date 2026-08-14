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Новости Трофейная техника
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Украина передает музеям государств-партнеров образцы уничтоженной техники РФ, - Минобороны

Украина передает музеям партнёров образцы уничтоженной техники РФ

Кабинет министров Украины поддержал создание механизма передачи музеям зарубежных государств определенных образцов уничтоженной российской техники.

Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, речь идет о трофейной военной технике, захваченной или полученной в ходе отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ. Ее будут передавать бесплатно для использования в качестве музейных экспонатов или организации выставок.

Решение принято по инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины.

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Трофейная техника — свидетельство агрессии РФ

В Минобороны отмечают, что передача образцов трофейной техники иностранным музеям будет способствовать международной документации последствий российской агрессии против Украины.

В частности, музеи Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов получат образцы трофейных танков Т-72 в свое распоряжение для организации выставок. Вражеская техника утратила боевые свойства, не содержит взрывоопасных элементов и может быть показана посетителям за рубежом.

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Такие экспозиции за рубежом помогут доносить объективную информацию о ходе борьбы Украины за независимость и демонстрировать международному сообществу реальные свидетельства войны.

Консолидация партнеров

В то же время отмечается, что реализация проекта будет способствовать развитию культурной дипломатии и укреплению сотрудничества с зарубежными музейными учреждениями.

Минобороны совместно с другими государственными органами активизирует информирование о вооруженной агрессии РФ, а также работу по сохранению международной поддержки Украины и консолидации усилий государств-партнеров для восстановления территориальной целостности Украины и достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

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Минобороны (10007) музей (743) техника (1948) трофеи (187)
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