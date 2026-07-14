Майже 200 іноземних компаній подали заявки на доступ до даних про російську зброю

Понад 300 заявок уже подано на реєстрацію в Єдиному вебпорталі досліджень техніки противника ‒ платформі TrophyLab.

Із них майже 200 надійшли від іноземних оборонних компаній із країн-партнерів, повідомляє Міністерство оборони.

Окрім закордонних підприємств оборонної галузі, платформою, яка надає доступ до каталогу креслень, технічної інформації та результатів дослідження російського озброєння, також зацікавилися українські виробники зброї та військові підрозділи.

Хто наповнює базу даних про трофейну російську зброю

Інформацію про захоплене російське озброєння до бази TrophyLab вносять:

підрозділи Сил оборони України;

Головне управління розвідки (ГУР);

Служба безпеки України (СБУ);

профільні наукові установи.

Кожен зареєстрований дослідник має можливість подати запит на отримання зразка трофейного озброєння або його окремого фрагмента для самостійного вивчення. Це дає змогу прискорити розробку ефективних засобів протидії.

Як база трофейних зразків посилює можливості України

Платформа TrophyLab забезпечує інженерів, науковців і виробників оборонних технологій з України та держав-партнерів доступом до унікальних матеріалів про трофейне російське озброєння.

Під час реєстрації всі заявники проходять перевірку на відсутність будь-яких зв'язків із РФ, українських чи міжнародних санкцій, а також на відповідність іншим обов'язковим вимогам.

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Як повідомлялося, платформа TrophyLab відкриває партнерам України, оборонним підприємствам і науково-дослідним установам доступ до аналітичних матеріалів і результатів досліджень трофейної російської техніки.

Нагадаємо, у квітні Україна та Європейський Союз уклали декларацію про співпрацю між Європейською Комісією та Міністерством оборони України, яка передбачає інвестиції у новітні та проривні технології.

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