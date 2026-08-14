Україна передає музеям держав-партнерів зразки знищеної техніки РФ, - Міноборони

Кабінет Міністрів України підтримав створення механізму для передачі музеям іноземних держав визначених зразків знищеної російської техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, йдеться про трофейну військову техніку, захоплену або отриману під час відсічі та стримування збройної агресії РФ. Передаватимуть її безоплатно для використання як музейних предметів або організації виставок.

Рішення ухвалено за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури України.

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Трофейна техніка - свідчення агресії РФ

У Міноборони зауважують, що передача зразків трофейної техніки іноземним музеям сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії проти України.

Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримають зразки трофейних танків Т-72 у своє розпорядження для організації виставок. Ворожа техніка втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів та може бути показана відвідувачам за кордоном.

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Такі експозиції за кордоном допоможуть доносити об’єктивну інформацію про перебіг боротьби України за незалежність і демонструвати міжнародній спільноті реальні свідчення війни.

Консолідації партнерів

Водночас зазначається, що реалізація проєкту сприятиме розвитку культурної дипломатії та зміцненню співпраці з іноземними музейними установами.

Міноборони разом з іншими державними органами посилює інформування про збройну агресію РФ, а також роботу зі збереження міжнародної підтримки України та консолідації зусиль держав-партнерів для відновлення територіальної цілісності України та досягнення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру.

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