Знищено понад 150 тис. одиниць автотехніки росіян за час повномасштабної війни, - Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вже знищили понад 150 000 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн російського агресора.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Сили оборони знищують військову логістику РФ
Для порівняння масштабів: за 10 років війни в Афганістані радянський контингент втратив безповоротно приблизно 13 тисяч одиниць автомобільної техніки.
У Генштабі наголошують, що Сили оборони послідовно руйнують військову логістику противника.
"Кожна утилізована вантажівка, кожен знищений паливозаправник - це зірване підвезення боєприпасів, знерухомлена бронетехніка та зірвані наступальні плани окупаційних військ", - додали в Генштабі.
Що передувало
Нагадаємо, протягом трьох літніх місяців 2026 року Сили оборони України уразили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин противника.
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