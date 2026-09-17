Знищено понад 150 тис. одиниць автотехніки росіян за час повномасштабної війни, - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вже знищили понад 150 000 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн російського агресора.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Сили оборони знищують військову логістику РФ

Для порівняння масштабів: за 10 років війни в Афганістані радянський контингент втратив безповоротно приблизно 13 тисяч одиниць автомобільної техніки.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони послідовно руйнують військову логістику противника.

"Кожна утилізована вантажівка, кожен знищений паливозаправник - це зірване підвезення боєприпасів, знерухомлена бронетехніка та зірвані наступальні плани окупаційних військ", - додали в Генштабі.

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Що передувало

Нагадаємо, протягом трьох літніх місяців 2026 року Сили оборони України уразили 952 одиниці танків та бойових броньованих машин противника.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 513 490 осіб (+1 960 за добу), 12 346 танків, 49 863 артсистеми, 25 345 ББМ. ІНФОГРАФІКА