207 боєзіткнень відбулося на фронті: найбільше ворог атакував на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 68 авіаційних ударів із застосуванням 201 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 5927 дронів-камікадзе та здійснив 2113 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти здійснили 33 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Бугаївка, Козача Лопань, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Потихонове та Захарівка. Шість з цих штурмових дій ще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки.

Бої на сході

Десять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Три з цих атак ще тривають.



На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка.



На Краматорському напрямку російські загарбники двічі штурмували в бік Васютинського.

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На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.



Двадцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. Дві штурмові дії ще продовжуються.



За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 46 окупантів, 7 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, гармату, шість спеціальних засобів та 5 укриттів особового складу. Пошкоджено гармату, один пункт управління БпЛА та 53 укриття особового складу. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.



На Олександрівському напрямку ворог штурмував в бік Новогеоргіївки.

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Обстановка на півдні